Рязанские энергетики обеспечили светом новые жилые комплексы
Сотрудники «Рязаньэнерго» подключили 80 новых домов для работников агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе сетей. Эти жилые комплексы построены в Сараевском, Пронском и Рязанском округах в рамках программы по развитию сельских территорий. Для подключения домов построены новые линии электропередачи общей длиной почти 6 километров и три трансформаторные подстанции. Теперь максимальная мощность, которую можно выдать, составляет более 625 кВт. Также энергетики установили 20 опор и 120 светильников для уличного освещения.
Фото: «ЖКХИНФО | 62».