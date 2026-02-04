Рязанская прокуратура нашла нарушения санитарных норм в школьных столовых
В школах Ухоловского округа проверили организацию школьного питания. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора установили, что в столовых использовали кухонную и столовую посуду с дефектами и механическими повреждениями, хранили суточные пробы при ненадлежащей температуре. Также выяснили, что дезинфекционные растворы использовали с нарушением санитарных правил. На должностных лиц прокурор возбудил четыре дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ. Им назначили штрафы. Руководителям школ внесли четыре представления.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.