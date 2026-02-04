Рязанская ГАИ выявила более 10 случаев выезда на встречную полосу
Во вторник, 3 февраля, в Рязанской области прошли рейды. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону. Полицейские выявили более 10 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. По закону, при таком нарушении предусмотрено лишение водительских прав, либо штраф в размере до 7500 рублей.
