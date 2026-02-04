Рязанцы сообщили о ДТП с участием машины «Почты России»
По словам очевидцев, авария случилась 3 февраля на Первомайском проспекте. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и машина «Почты России». На месте происшествия работали полицейские. Данных о пострадавших не поступало. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «ПУРВ — Подслушано у рязанских водителей».