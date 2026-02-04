Рязанцы рассказали, почему могут остаться на старой работе, даже если ищут новую

Опрос показал, что 52% соискателей готовы отказаться от перехода в другую компанию, если их текущий работодатель предложит повышение зарплаты. Для многих сотрудников важны и другие условия: 21% готовы остаться, если им повысят должность, 18% — если предложат интересный проект, 17% — при изменении рабочего графика, а 12% — в случае перевода в другой отдел. Однако 16% опрошенных заявили, что не примут никакие предложения от своего работодателя.

Жители Рязанской области рассказали, почему они могут остаться на своей старой работе, даже если ищут новую. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Опрос показал, что 52% соискателей готовы отказаться от перехода в другую компанию, если их текущий работодатель предложит повышение зарплаты.

Для многих сотрудников важны и другие условия: 21% готовы остаться, если им повысят должность, 18% — если предложат интересный проект, 17% — при изменении рабочего графика, а 12% — в случае перевода в другой отдел. Однако 16% опрошенных заявили, что не примут никакие предложения от своего работодателя.