Путин поручил усилить подготовку учителей начальных классов
Президент России Владимир Путин поручил улучшить подготовку учителей начальной школы и увеличить количество учебных часов по русскому языку. Список поручений по поддержке русского языка и языков народов России опубликовали на сайте Кремля.
Правительство вместе с профильным советом при президенте должно принять дополнительные меры для педагогических вузов.
В учебных программах по направлению подготовки учителей начальных классов вырастет число часов на русский язык, литературу и методику преподавания русского языка и литературного чтения.
Эти решения вошли в общий план по развитию русского языка в системе образования.
Фото: сайт Кремля.