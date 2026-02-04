Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
637
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 123
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 297
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 831
Путин поручил усилить подготовку учителей начальных классов
Президент России Владимир Путин поручил улучшить подготовку учителей начальной школы и увеличить количество учебных часов по русскому языку. Список поручений по поддержке русского языка и языков народов России опубликовали на сайте Кремля.

Правительство вместе с профильным советом при президенте должно принять дополнительные меры для педагогических вузов.

В учебных программах по направлению подготовки учителей начальных классов вырастет число часов на русский язык, литературу и методику преподавания русского языка и литературного чтения.

Эти решения вошли в общий план по развитию русского языка в системе образования.

Фото: сайт Кремля.