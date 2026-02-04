Полицейские задержали рязанца за ограбление супермаркета

В центре Рязани полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, злоумышленник спрятал под одежду две дорогие бутылки алкоголя. Когда продавцы потребовали оплатить покупку, мужчина пригрозил убийством и скрылся на улицу.

Оперативники составили словесный портрет и узнали подозреваемого, ранее судимого за кражу. Полицейские быстро нашли и задержали его.

По версии следствия, мужчина похитил алкоголь, чтобы согреться зимой, и дома употребил его один. Дознаватель возбудил уголовное дело по статье о грабеже, грозящей до 4 лет лишения свободы.