Подарки к 14 февраля в среднем обойдутся россиянам в 5 472 рубля

Стоимость цветов и конфет от кондитера к Дню влюбленных в России в 2026 году выросла на 3,6% и составила в среднем 5 472 рубля. Об этом сообщает исследование маркетплейса Flowwow, с которым ознакомился ТАСС.

Рост цен замедлился: в 2024 году аналогичный набор подорожал на 10,3%. При этом цветы с клубникой стали дороже на 6,6% — до 6 467 рублей, а набор цветов с игрушкой подорожал на 7%, до 6 528 рублей.

Букет без дополнений в 2026 году стоит около 3 894 рублей. Средний чек за год вырос на 5%.