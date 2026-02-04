Осужденные помогли с полевой кухней на лыжных гонках в Скопине
Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопингаген». В Троицкой роще прошли традиционные областные соревнования по лыжам. Помощь в работы пункта горячего питания оказали осужденные исправительного центра № 1. Отмечается, что они обеспечивали спортсменов и зрителей горячей кашей и чаем, оказывая значимую помощь в проведении мероприятия.
Осужденные помогли с полевой кухней на лыжных гонках в Скопине. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопингаген».
В Троицкой роще прошли традиционные областные соревнования по лыжам. Помощь в работы пункта горячего питания оказали осужденные исправительного центра № 1.
Отмечается, что они обеспечивали спортсменов и зрителей горячей кашей и чаем, оказывая значимую помощь в проведении мероприятия.
Фото: Скопингаген.