Nestle продолжает отзывать молочные смеси из-за содержания в них токсина
Вслед за Nestle, Lactalis и Danone использовали цереулид. При этом 6 января Роспотребнадзор запретил ввоз восьми видов детских смесей Nestle в Россию из-за высокого содержания токсина, вызывающего рвоту и диарею. Во Франции два младенца умерли, пятеро новорожденных тяжело отравились. Власти пока не установили связь, но ужесточили нормы содержания цереулида, вызвав новый отзыв смесей Nestle.
Nestle отозвала партии молочных смесей Guigoz из-за цереулида, произведенного бактериями Bacillus cereus. Это второй отзыв за год после январского отзыва смесей Guigoz и Nidal. Об сообщило издание «Коммерсант».
Вслед за Nestle, Lactalis и Danone использовали цереулид. При этом 6 января Роспотребнадзор запретил ввоз восьми видов детских смесей Nestle в Россию из-за высокого содержания токсина, вызывающего рвоту и диарею.
Во Франции два младенца умерли, пятеро новорожденных тяжело отравились. Власти пока не установили связь, но ужесточили нормы содержания цереулида, вызвав новый отзыв смесей Nestle.