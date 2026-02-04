На 88-м году жизни умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон

Бывший главный тренер сборных России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Причина смерти не раскрывается. «Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за всё, мы будем очень скучать. Светлая память», — говорится в сообщении. Камельзон был видной фигурой в российском теннисе: он входил в руководящие органы турниров ATP и WTA в Санкт-Петербурге, а также турнира «Трофей Северной Пальмиры». Помимо этого, он являлся мастером спорта СССР и заслуженным тренером России.

Бывший главный тренер сборных России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Причина смерти не раскрывается.

«Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за всё, мы будем очень скучать. Светлая память», — говорится в сообщении.

Камельзон был видной фигурой в российском теннисе: он входил в руководящие органы турниров ATP и WTA в Санкт-Петербурге, а также турнира «Трофей Северной Пальмиры». Помимо этого, он являлся мастером спорта СССР и заслуженным тренером России.