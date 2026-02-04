МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, с 4 по 6 февраля на территории Рязанской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12°С ниже климатической нормы.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу, с 4 по 6 февраля на территории Рязанской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12°С ниже климатической нормы.