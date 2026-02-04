Каждый шестой сотрудник отвечает на сообщения после работы — опрос
Более половины россиян продолжают следить за рабочими чатами после окончания рабочего дня. О результатах исследования сообщил бизнес-центр Rublevo Business Park. По данным опроса, каждый шестой офисный сотрудник с графиком до 18-19 часов отвечал на рабочие обращения даже в ночное время.
По данным опроса, каждый шестой офисный сотрудник с графиком до 18-19 часов отвечал на рабочие обращения даже в ночное время. При этом 54,8% респондентов заявили, что требование работодателя оставаться на связи нарушает личные границы и нормы трудового права. Нормальной частью профессиональной этики такую практику назвали только 11,9% участников.
Полностью отключают рабочие уведомления после смены менее 40% сотрудников. Еще 43% оставляют оповещения включенными и смотрят сообщения, но реагируют только после оценки срочности.