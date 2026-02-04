Эксперт рассказал, почему сотрудники транспорта имеют право залезть в ваш рюкзак

Сотрудники безопасности на вокзалах и в метро могут не только просить пройти через рамку, но и проверять содержимое сумок и рюкзаков. Юрист Михаил Салкин объяснил «Абзацу», что это законная процедура транспортной безопасности, похожая на контроль в аэропорту.

Он подчеркнул, что ручной досмотр не считается обыском, однако при обнаружении запрещенных предметов возможны задержание и передача гражданина полиции.

Если пассажир откажется показывать, что прячет в сумке, его могут просто не пустить дальше. По словам эксперта, такие меры призваны обеспечить безопасность всех пассажиров и предотвратить пронос опасных предметов.