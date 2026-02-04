Экс-руководителю завода «Эластик» смягчили наказание за гибель 17 человек

Экс-руководителю завода «Эластик» в Шиловском районе, где в 2021 году в результате ЧП погибло 17 человек, смягчили наказание. Решение районного суда об изменении наказания Александру Егоршину с содержания в колонии-поселении на принудительные работы подтвердили в облсуде, сообщила корреспондент РЗН. инфо из зала заседания 4 февраля. На заседании стало известно, что Милославский суд принял решение изменить фигуранту наказание с шести лет в колонии-поселении на принудительные работы, приняв во внимание, что Егоршин отбыл более ¼ части наказания, имеет хорошие характеристики как от сотрудников ФСИН.

На заседании стало известно, что Милославский суд принял решение изменить фигуранту наказание с шести лет в колонии-поселении на принудительные работы, приняв во внимание, что Егоршин отбыл более ¼ части наказания, имеет хорошие характеристики как от сотрудников ФСИН, так и от начальства, не создает конфликтных ситуаций, соблюдает правила труда. Кроме того, у осужденного находится на иждивении малолетний сын.

Апелляционную жалобу на решение Милославского суда подала потерпевшая Татьяна Шилова.

«Суд должен был не только рассчитывать на хорошее поведение осужденного, но и на содеянное, а именно на гибель 17 человек», — отметила потерпевшая в жалобе.

Ссылаясь на материалы дела, потерпевшая написала в апелляционной жалобе, что Александр Егоршин, фактически являясь гендиром производства, знал о всех нарушениях и недостатках там — именно они в конце концов привели к трагедии. Женщина отметила, что вину в ходе судебных заседаний Александр Егоршин не признал.

«О нарушениях ему говорили неоднократно, в том числе и погибшие, но тот продолжал закупать порох, который негде было хранить, чтобы получить прибыль. В результате 22 октября на территории предприятия скопилось больше 20 тонн пороха, который разместили в общих коридорах. Также вовремя не чинилось оборудование. Из-за нарушений произошло возгорание», — написала женщина.

Далее она выступила от имени всех потерпевших. Еще две женщины — матери погибших в 2021 году — также присутствовали в зале.

«Мы пытались оспорить неоднократно присуждение ему колонии-поселения, но в конце концов смирились с этим, как мы думаем, слишком мягким наказанием. Я считаю, что это неправильно — убили 17 человек, а для меня это именно убийство, две смены рабочих и грузчиков погибли — и вот за это человек не получит наказание», — говорила потерпевшая.

Она сообщила, что в трагедии удалось выжить только двум людям — один был на больничном, второй находился в отпуске. Кроме того, в жалобе она заявила, что семьям погибших помогало только государство.

«Егоршин там был, он все видел. Это только в здании хранилось 20 тонн пороха, а сколько было на территории завода… Я там была сразу после того, как все случилось. Там был ад, ваша честь. Там воздух горел… Потерпевшие все возмущены, а нас более 50 человек — кто-то остался без детей, без родителей, без братьев и сестер, их нам не обнять, не поговорить с ними. Содержание в колонии-поселении тем временем позволяет обнять ему своих родных, видеться с ними по выходным, а принудительные работы тем более», — сказала женщина.

Прокуратура жалобу не поддержала и попросила оставить решение Милославского суда в силе.

Сам Александр Егоршин рассказал, что каждой семье потерпевших он выплатил 117 тысяч рублей. Кроме того, им оплатили страховку за счет средств ООО «Разряд» [компания занималась производством на момент трагедии]. Он отметил, что никакие выплаты не помогут пережить подобное, но все же не согласился с тем, что семьям погибших «помогало только государство».

«Как учредитель, я не имел никакого отношения к закупкам пороха. Обвинения в мой адрес о непризнании вины… я не признал вину не с целью избежать наказания. Я признаю вину в своих действиях — мне надо было более тщательно заниматься кадровым вопросом. Прошу всех потерпевших простить меня за это — я должен был больше говорить с подчиненными», — выступил Егоршин.

Он поделился, что труд и дисциплина помогают ему «остановить постоянный внутренний диалог по поиску причин аварии, ведь этот вопрос его до сих пор не отпускает». В выходные дни ему позволяется покидать территорию всего на три часа — поэтому он видится с родными не так часто, как думают потерпевшие. Весь срок в колонии он работал по 12 часов, несмотря на возраст. При этом старался участвовать и в мероприятиях, сотрудничал с вечерней школой, где занимаются в том числе воспитанием других заключенных.

Защитник Егоршина также приобщила положительные характеристики с нынешнего места работы, которые подтверждают его поведение и после того, как ему смягчили наказание.

Судья постановил оставить решение районного суда в силе.

Напомним, возгорание в цехе по производству пороха на территории завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района произошло 22 октября 2021 года. Производством занималось ООО «Разряд». В результате погибли 17 человек.

В 2023 году в Шиловском районном суде Рязанской области Александру Егоршину запрашивали шесть лет лишения свободы. Однако суд тогда назначил трем сотрудникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 6,5 лет с отбыванием в колонии-поселении, еще одному [главному инженеру ООО «Разряд"] — четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В 2025 году на заводе «Эластик» снова произошло ЧП. Число погибших — 24 человека.