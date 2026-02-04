Двигатели для беспилотников начнут производить в РФ с февраля
«КБ «Спектр», НПП «Исток» и НПЦ БАС ТО уже разрабатывают электрический авиационный двигатель ЭД 9060 с магнитами Sm-Co для серийного производства. Двигатель будет устанавливаться на октокоптеры «Илья Муромец», способные перевозить груз до 250 кг на 250 км. В итоге планируется выпустить 20 таких двигателей. Отмечается, что отечественные изделия будут дешевле зарубежных аналогов.
В феврале 2026 года Россия начнет выпуск двигателей для тяжелых беспилотников. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
