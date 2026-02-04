ДТП у «Марко Молла» спровоцировало большую пробку в Рязани
Возле торгового центра «Марко Молл» в Рязани образовалась крупная пробка из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщают подписчики Telegram-канала «Топор. Новости Рязани».
По данным очевидцев, на месте ДТП движение затруднено, автомобили стоят в заторе. Подробности о пострадавших или причинах аварии пока не поступали.
Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты и заранее планировать время в пути, чтобы избежать задержек.