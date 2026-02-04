Дерево перекрыло дорогу Спасск-Рязанский — Рязань
На дороге Спасск-Рязанский — Рязань на проезжую часть упала крупная ветка сосны. Об этом сообщил местный житель в группе «ЧП и ДТП Рязань».
По словам очевидца, ветка перегородила часть дороги и может создавать опасность для водителей. Автомобилистов просят быть внимательнее и снижать скорость на этом участке.
Информации о пострадавших и затруднении движения пока не поступало.
Фото: «ЧП и ДТП Рязань».