ЦБ РФ: жесткая денежно-кредитная политика в стране сохранится

«Реакция цен на повышение налогов и тарифов в январе несет риски сохранения высоких инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В свою очередь, это может удлинить инерционный инфляционный „хвост“ от январского роста цен и замедлить дальнейшее снижение темпов роста цен. Это требует дополнительной осмотрительности при принятии решения по ДКП, чтобы исключить новый раунд устойчивого ускорения роста цен и возникновение потребности в повышении ключевой ставки», — сообщается в публикации.

ЦБ РФ продолжит строгий денежно-кредитный курс для предотвращения инфляции и повышения ключевой ставки. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на бюллетень «О чем говорят тренды», подготовленной департаментом исследований и прогнозирования Центробанка.

Центральный банк отметил, что благодаря жесткой денежно-кредитной политике в прошлом году инфляция снизилась до рекордно низкого уровня, но инфляционные ожидания и давление всё ещё высоки.