Согласно американским данным, США разработали дополнительные меры воздействия на Россию, но пока не предпринимают шагов для их применения. В то же время, европейские страны планируют ввести новый санкционный пакет против РФ. Bloomberg сообщает, что европейские дипломаты выразили беспокойство в день возобновления трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Москва утверждает, что элиты ЕС препятствуют урегулированию конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика ЕС ведет Европу к войне.

