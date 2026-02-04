Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-10°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.40 / 76.90 04/02 16:55
Нал. EUR 91.03 / 91.75 04/02 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
623
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 112
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 281
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 809
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Bloomberg: США подготовили новые санкции против РФ, но пока их не вводят
Согласно американским данным, США разработали дополнительные меры воздействия на Россию, но пока не предпринимают шагов для их применения. В то же время, европейские страны планируют ввести новый санкционный пакет против РФ. Bloomberg сообщает, что европейские дипломаты выразили беспокойство в день возобновления трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Москва утверждает, что элиты ЕС препятствуют урегулированию конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика ЕС ведет Европу к войне.

Администрация США подготовила новые антироссийские санкции, но пока не намерена их вводить. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Согласно американским данным, США разработали дополнительные меры воздействия на Россию, но пока не предпринимают шагов для их применения. В то же время, европейские страны планируют ввести новый санкционный пакет против РФ.

Bloomberg сообщает, что европейские дипломаты выразили беспокойство в день возобновления трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Москва утверждает, что элиты ЕС препятствуют урегулированию конфликта. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика ЕС ведет Европу к войне.