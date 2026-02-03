ВС России нанесли массированный удар по энергосистеме Украины
Отмечается, что в атаке участвовали более 100 БПЛА «Герань» и более 30 баллистических ракет — «Циркон», «Искандер-М», «Кинжал», Х-22, а также РСЗО «Торнадо-С» — это рекорд за всё время СВО. Воздушную тревогу объявили на большей части страны. В небо также поднимались Ту-95МС и МиГ-31К.
