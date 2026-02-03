Володин: у россиян больше всего вопросов к правительству по теме ЖКХ

«За неделю от вас поступило 2837 вопросов правительству Российской Федерации», — написал он в мессенджере, проанализировав «обратную связь» с подписчиками. По словам депутата, наиболее волнующие граждан вопросы: жилищно-коммунальные услуги и благоустройство (12,4%), поддержка семей с детьми (10,5%), миграционная политика (9,4%), помощь участникам спецоперации (9,1%), образование (7,8%), безопасность (6,8%), здравоохранение (6,4%), транспорт и дорожное строительство (5,8%), экономика (5,8%). Вопросы социального обеспечения пенсионеров и инвалидов наименее актуальны (1,8%).

Россияне чаще всего обращаются к правительству по вопросам ЖКХ и благоустройства. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«За неделю от вас поступило 2837 вопросов правительству Российской Федерации», — написал он в мессенджере, проанализировав «обратную связь» с подписчиками.

По словам депутата, наиболее волнующие граждан вопросы: жилищно-коммунальные услуги и благоустройство (12,4%), поддержка семей с детьми (10,5%), миграционная политика (9,4%), помощь участникам спецоперации (9,1%), образование (7,8%), безопасность (6,8%), здравоохранение (6,4%), транспорт и дорожное строительство (5,8%), экономика (5,8%). Вопросы социального обеспечения пенсионеров и инвалидов наименее актуальны (1,8%).