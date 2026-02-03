Во Внуково обнаружили зауженные калибраторы
Авиакомпания «Победа» обнаружила во Внуково зауженные калибраторы. Об этом 3 февраля сообщило РИА Новости. У измерителей багажа были нестандартные размеры, их изъяли. «Разница составляет 0,5 см по ширине и связана с утолщенным диаметром несущего профиля каркаса калибратора», — говорится в публикации. Зауженные измерители изъяли. Авиакомпания выставила претензии производителю.
