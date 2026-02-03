ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

За последний год 20% россиян не получили оплату или получили ее частично за сверхурочную работу, показал опрос ВЦИОМа. В целом с переработками столкнулись 47% респондентов.

14% работников заявили, что доплату не получили вовсе, а 6% — частично. Чаще всего это касается старших миллениалов (родившихся в 1982—1991 годах) — 22% сообщили о неоплачиваемых переработках. Молодые работники поколения Z получают доплату чаще: 40% отметили, что переработки оплачиваются полностью.

При этом 61% респондентов сказали, что переработки на их месте работы полностью добровольные. Еще 25% сообщили, что работа сверх нормы скорее добровольная, но руководство косвенно ожидает участия. Лишь 7% признали, что переработки носят принудительный характер.