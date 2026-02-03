Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-14°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-11°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.70 / 76.80 03/02 18:25
Нал. EUR 91.56 / 92.00 03/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
573
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 035
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 221
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 721
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки
За последний год 20% россиян не получили оплату или получили ее частично за сверхурочную работу, показал опрос ВЦИОМа. В целом с переработками столкнулись 47% респондентов.

За последний год 20% россиян не получили оплату или получили ее частично за сверхурочную работу, показал опрос ВЦИОМа. В целом с переработками столкнулись 47% респондентов.

14% работников заявили, что доплату не получили вовсе, а 6% — частично. Чаще всего это касается старших миллениалов (родившихся в 1982—1991 годах) — 22% сообщили о неоплачиваемых переработках. Молодые работники поколения Z получают доплату чаще: 40% отметили, что переработки оплачиваются полностью.

При этом 61% респондентов сказали, что переработки на их месте работы полностью добровольные. Еще 25% сообщили, что работа сверх нормы скорее добровольная, но руководство косвенно ожидает участия. Лишь 7% признали, что переработки носят принудительный характер.