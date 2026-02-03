В ЖК «Окская стрелка» и «Еврокласс» планируют внедрить доставку роботами

ГК «Зеленый сад — наш дом» заявила о планах по роботизации крупных жилых комплексов «Окская стрелка» и «Еврокласс». По данным компании, необходимую инфраструктуру для работы роботизированной доставки заложили еще на этапе проектирования зданий.

Также в жилых комплексах построена безбарьерная среда, которая позволит наземным роботам свободно перемещаться по дворовым территориям.

Интерес к участию в проекте проявляют крупные федеральные компании. А первое тестирование роверов-доставщиков запланировано на 2027 год.

Застройщик — ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396 от 26.01.2026.