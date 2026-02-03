Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
560
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 011
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 189
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 696
В ЖК «Окская стрелка» и «Еврокласс» планируют внедрить доставку роботами

ГК «Зеленый сад — наш дом» заявила о планах по роботизации крупных жилых комплексов «Окская стрелка» и «Еврокласс». По данным компании, необходимую инфраструктуру для работы роботизированной доставки заложили еще на этапе проектирования зданий.

Также в жилых комплексах построена безбарьерная среда, которая позволит наземным роботам свободно перемещаться по дворовым территориям.

Интерес к участию в проекте проявляют крупные федеральные компании. А первое тестирование роверов-доставщиков запланировано на 2027 год.

Узнать подробности о приобретении квартир в самых высокотехнологичных жилых комплексах Рязани можно на сайте www.green-garden.ru и по телефону +7 (4912) 77-77-77.

Застройщик — ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ», проектная декларация № 62-000396 от 26.01.2026.

Застройщик — ООО «ЗЕЛЕНЫЙ САД — СТРОЙ», проектная декларация № 62-000275 от 02.02.2026. Подробности на сайте наш. дом. рф.