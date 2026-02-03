В селе сгорел дом пожилой рязанки
В селе Максы Сараевского округа сгорел дом пожилой женщины. Как рассказал ее родственник, женщина утром топила печь, что-то могло пойти не так. Это одна из версий случившегося, подробности установят специалисты. На месте работали пожарные. Хозяйка дома смогла самостоятельно выбраться. Огонь полностью уничтожил строение.
В селе Максы Сараевского округа сгорел дом пожилой женщины. Об этом 3 февраля сообщил ИД «Пресса».
Как рассказал родственник женщины, она утром топила печь, что-то могло пойти не так. Это одна из версий случившегося, подробности установят специалисты.
На месте работали пожарные. Хозяйка дома смогла самостоятельно выбраться.
Огонь полностью уничтожил строение.