В Рязанской области столкнулись легковушка и грузовой автомобиль
В Клепиковском округе произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань». Отмечается, что авария случилась у деревни Рябиновка. На кадрах видно, что столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. На месте работают ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.
Фото: Рязань.