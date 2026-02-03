В Рязанской области пройдет рейд ГАИ
Во вторник, 3 февраля, в Рязанской области пройдет рейд «Встречная полоса». Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. Комплексное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.
