В Рязанской области обновят уличное освещение
В Рязанской области обновят уличное освещение. Об этом заявил Михаил Ромодин, глава Скопинского округа, в своем телеграм-канале. Он уточнил, что модернизация начнется с улицы Ленина в Скопине. Как отмечается, в ходе работ не просто заменят неисправные фонари, а полностью обновят освещение на всей улице, установив современные энергосберегающие светильники. «Села, деревни, поселки тоже не оставим без внимания», — пишет Михаил Ромодин.
