В Рязани зумеры оказались терпимее бумеров — исследование

В Рязани молодые сотрудники относятся к коллегам старше 45 лет заметно лояльнее, чем представители старшего поколения — к зумерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

В Рязани молодые сотрудники относятся к коллегам старше 45 лет заметно лояльнее, чем представители старшего поколения — к зумерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Рязанцы 45+ чаще всего упрекают молодежь в отсутствии мотивации (12%), легкомысленности (9%), лени и низкой квалификации (по 8%). Среди положительных качеств поколения Z они отмечают целеустремленность (8%), цифровую грамотность (5%) и мобильность (4%).

При этом сами зумеры дают более позитивную оценку старшим коллегам. Для молодежи работники 45+ — это носители опыта и экспертизы (36%), надежные и ответственные сотрудники (16%), стрессоустойчивые и эмоционально зрелые люди (12%). Основным минусом бумеров молодые респонденты назвали консерватизм и сопротивление изменениям (9%).