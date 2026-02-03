В Рязани образовались 10-балльные пробки
Наиболее сложная ситуация сложилась улицах Дзержинского, Гагарина, Семашко, Маяковского, Каширина, Есенина, Первомайском проспекте, Циолковского, Новой, пр-д Яблочкова, Зубковой, Новоселов, Большой и т. д. А также на Куйбышевском шоссе, Северной окружной дороге, Касимовском шоссе, Муромском шоссе, Московском шоссе и т. д. Согласно картам, в городе зафиксировали 4 ДТП.
Утром в пятницу, 3 февраля, в Рязани образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
