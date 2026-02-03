В Рязани на одной из улиц отключили отопление
Рязанцев предупредили об отключении отопления на одной из улиц города 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МУП РМПТС. Тепла не будет с 13:30 до 16:00 на улице Черновицкой: дома 6к1, 6к2, 6к3. В это время пройдут ремонтные работы в районе дома 6к1 на улице Черновицкой.
