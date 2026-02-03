В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКУ за помощь в уборке снега

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для граждан, которые добровольно участвуют в работах по содержанию общего имущества, например, помогают убирать снег и наледь. Он обратился к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с этой инициативой, передает РИА Новости.
Чернышов считает, что такие субсидии будут справедливым вознаграждением для социально ответственных граждан. По его предложению, механизм предоставления скидок на общедомовые услуги будет основываться на решении общего собрания собственников, которое определит, какие работы можно выполнять и какова их стоимость в условных трудозатратах.
Совет дома или инициативная группа будут следить за выполнением работ и фиксировать их с помощью фото и видео. На основе этих данных управляющая компания сможет уменьшать размер взноса для тех, кто участвовал в работах. Скидка будет касаться только общедомовых услуг, а не индивидуальных платежей.
Чтобы избежать злоупотреблений, Чернышов предложил установить лимиты на размер скидки и количество часов работы для одного человека. Он уверен, что такая мера поможет повысить эффективность управления домами и улучшит отношение граждан к общему имуществу.