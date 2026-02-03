В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКУ за помощь в уборке снега

Рязань
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для граждан, которые добровольно участвуют в уходе за общим имуществом (например, уборка снега и наледи). Скидки будут назначаться на основе решения общего собрания собственников, которое определит виды работ и их трудозатраты. Совет дома или инициативная группа будут контролировать качество работ через фото и видеоотчёты. Управляющая компания сможет уменьшать взнос за общедомовые услуги участникам. Для предотвращения злоупотреблений предложено ввести лимиты по размеру скидки и часам работы. Чернышов считает, что это повысит эффективность управления домами и ответственность жильцов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для граждан, которые добровольно участвуют в работах по содержанию общего имущества, например, помогают убирать снег и наледь. Он обратился к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с этой инициативой, передает РИА Новости.

Чернышов считает, что такие субсидии будут справедливым вознаграждением для социально ответственных граждан. По его предложению, механизм предоставления скидок на общедомовые услуги будет основываться на решении общего собрания собственников, которое определит, какие работы можно выполнять и какова их стоимость в условных трудозатратах.

Совет дома или инициативная группа будут следить за выполнением работ и фиксировать их с помощью фото и видео. На основе этих данных управляющая компания сможет уменьшать размер взноса для тех, кто участвовал в работах. Скидка будет касаться только общедомовых услуг, а не индивидуальных платежей.

Чтобы избежать злоупотреблений, Чернышов предложил установить лимиты на размер скидки и количество часов работы для одного человека. Он уверен, что такая мера поможет повысить эффективность управления домами и улучшит отношение граждан к общему имуществу.