Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты
В Госдуме предложили ограничить рост цен на ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов от фракции «Новые люди».

Они хотят, чтобы тарифы не поднимались выше темпов роста средней зарплаты в регионе.

Это предложение было направлено председателю Центрального банка России Эльвире Набиулинной.

Депутаты считают, что текущая система изменения тарифов нуждается в пересмотре, так как сейчас автовладельцы часто страдают от увеличения страховки из-за мошенничества. Они уверены, что ответственность за борьбу с мошенниками должна лежать на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на обычных водителях.

Если инициативу примут, это поможет избежать резкого повышения цен на страховку.