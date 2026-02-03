В Госдуме предложили ограничить повышение ОСАГО ростом средней зарплаты

В Госдуме предложили ограничить рост цен на ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов от фракции «Новые люди». Они хотят, чтобы тарифы не поднимались выше темпов роста средней зарплаты в регионе. Депутаты считают, что текущая система изменения тарифов нуждается в пересмотре, так как сейчас автовладельцы часто страдают от увеличения страховки из-за мошенничества. Они уверены, что ответственность за борьбу с мошенниками должна лежать на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на обычных водителях.

В Госдуме предложили ограничить рост цен на ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов от фракции «Новые люди».

Они хотят, чтобы тарифы не поднимались выше темпов роста средней зарплаты в регионе.

Это предложение было направлено председателю Центрального банка России Эльвире Набиулинной.

Депутаты считают, что текущая система изменения тарифов нуждается в пересмотре, так как сейчас автовладельцы часто страдают от увеличения страховки из-за мошенничества. Они уверены, что ответственность за борьбу с мошенниками должна лежать на страховых компаниях и правоохранительных органах, а не на обычных водителях.

Если инициативу примут, это поможет избежать резкого повышения цен на страховку.