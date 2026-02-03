В файлах Эпштейна нашли связь Зеленского с торговлей людьми
Отмечается, что Зеленский упоминается в опубликованных в США файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна в связи с трафиком женщин и детей с Украины. Неизвестный автор одного из опубликованных писем от 2024 года утверждает, что президент Украины причастен к вывозу украинцев и может быть связан с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем. Тот покончил с собой в 2022 году в связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетних.
