В администрации Старожиловского округа произошли кадровые перестановки
Управляющей делами стала Галина Буценко, Светлана Поликашина возглавила правовой отдел. И. о. заместителя главы по экономике стала Лариса Кузякова. Обязанности заместителя главы по социальным вопросам будет выполнять Наталия Логинова.

В администрации Старожиловского округа произошли кадровые перестановки. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Таже в связи с закрытием администраций сельских поселений созданы четыре территориальных сектора под руководством Натальи Ларинской и Юрия Чирятникова: сектор № 1 (Старожилово) — Ольга Андреева; Сектор № 2 (Истье) — Ольга Сандрыкина; Сектор № 3 (Совхоз имени Ленина) — Ирина Машковская; Сектор № 4 (Ершово) — Олег Ермишин.