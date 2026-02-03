Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Жильцова была ведущей КВН, шоу «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Спокойной ночи малыши». «Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы. Из профессии ушла на пике карьеры. Посвятила жизнь семье. И навсегда осталась одной из самых ярких звезд нашего телевидения», — написали в некрологе.
