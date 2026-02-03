У «Ленты» в Рязани произошло ДТП
ДТП произошло днем во вторник, 3 февраля, на Касимовском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. На месте работает аварийно-спасательная служба. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
