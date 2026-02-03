Рязанский онкодиспансер проведет бесплатную диагностику кожи
Специалисты областного клинического онкологического диспансера проведут для рязанцев диагностику кожи на злокачественные новообразования. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака. В поликлинике диспансера пройдет амбулаторный прием пациентов с подозрением на злокачественные новообразования кожи.
Медики напомнили, что рак кожи занимает первое место по заболеваемости среди онкологических болезней у мужчин и женщин. Обратиться к врачу рекомендуют при наличии родинок с неровными границами, изменением цвета, размера или формы.
Прием состоится 7 февраля с 9:00 до 13:00.
Предварительная запись — по телефону колл-центра: 8-4912-60-00-44.