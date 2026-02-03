Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
560
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 011
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 189
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 696
Рязанский онкодиспансер проведет бесплатную диагностику кожи
Специалисты областного клинического онкологического диспансера проведут для рязанцев диагностику кожи на злокачественные новообразования. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака. В поликлинике диспансера пройдет амбулаторный прием пациентов с подозрением на злокачественные новообразования кожи.

Медики напомнили, что рак кожи занимает первое место по заболеваемости среди онкологических болезней у мужчин и женщин. Обратиться к врачу рекомендуют при наличии родинок с неровными границами, изменением цвета, размера или формы.

Прием состоится 7 февраля с 9:00 до 13:00.

Предварительная запись — по телефону колл-центра: 8-4912-60-00-44.