Рязанские полицейские задержали курьера мошенников за обман пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера дистанционных мошенников, который похитил деньги у пенсионерки из города Михайлова Рязанской области. Подозреваемым оказался 18-летний житель Волгограда, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 74-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о необходимости «задекларировать» наличные. Он убедил пенсионерку передать деньги якобы работнику банка. Женщина отдала приехавшему мужчине 334 тысячи рублей, после чего средства не вернулись.

Оперативники опросили потерпевшую и соседей, после чего установили личность курьера. Полицейские из Волгоградской области задержали его в поезде по пути из Москвы в Волгоград.

По предварительным данным, молодой человек устроился через интернет курьером в зарубежный колл-центр. Он приезжал в разные города, забирал деньги у обманутых людей и переводил их на указанные счета, получая процент. Силовики проверяют его причастность к другим эпизодам.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.