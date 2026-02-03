Рязанские аграрии собрали рекордные урожаи в 2025 году

В 2025 году сельское хозяйство Рязанской области показало один из лучших результатов в Центральном федеральном округе: производство продукции выросло на 10,8% и составило 165,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов отметил рекордные урожаи зерна и масличных культур, тридцатилетний максимум по производству молока и мяса, а также рекордное количество яиц. По его словам, результат стал возможен благодаря технологическому обновлению предприятий, государственной поддержке и профессионализму тружеников отрасли.
Основные показатели 2025 года:
Зерно: 3,2 млн тонн (+18,7%)
Масличные: 712 тыс. тонн (+18,9%)
Молоко: 670,5 тыс. тонн (+3,8%)
Мясо: 148 тыс. тонн (+20,1%)
Яйца: 1,49 млрд штук (+6,7%)
Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.