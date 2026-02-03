Рязанцев предупредили о морозах до -30°С 4 февраля
В Рязанской области выпустили метеопредупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ночные и утренние часы 4 февраля местами ожидается мороз до -30°С. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ведомстве призвали жителей соблюдать меры безопасности. При возможном отключении электричества спасатели не советуют использовать открытый огонь для освещения.
