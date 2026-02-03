Рязанцев предупредили о фейковом сообщении о нападении стаи собак на ребенка

Рязанцев предупредили о фейковой информации о нападении стаи собак на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии региона.

«Сегодня [3 февраля] в социальных сетях появилась информация о нападении стаи безнадзорных собак на ребенка в районе Канищево. Данное видео было снято в городе Игарка Красноярского края в 2024 году и не имеет никакого отношения к нашему региону. Просим не верить непроверенной информации и не поддаваться панике», — говорится в сообщении.

