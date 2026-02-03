Рязанцев предупредили о фейковой рассылке СМС о возврате денег за отопление
Отмечается, что мошенники маскируются️ под️ управляющие️ организации️ (УО)️ и️ рассылают️ собственникам️ сообщения️ с️ предложением️ вернуть️ переплату️ за️ отопление. В️ сообщениях️ указывают️ сумму️ возврата️ и️ призывают перейти️ по️ ссылке️ для️ перевода️ средств. Рязанцам напомнили, что️ управляющие️ и️ ресурсоснабжающие️ организации️ никогда️ не️ производят️ прямые️ возвраты️—️они️ вычитают️ сумму️ перерасчёта️ из️ последующих️ платежей.
Рязанцев предупредили о фейковой рассылке СМС️ о️ возврате️ денег за️ отопление. Об это сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.
