Прокурор Рыбновского района обсудил защиту прав людей с ОВЗ
Прокурор Рыбновского района Иван Цунаев встретился с представителями районного отделения Всероссийского общества инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
На встрече обсудили вопросы защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделили работе прокуратуры по восстановлению нарушенных прав этой категории граждан. Прокурор также разъяснил порядок обращения в надзорные органы.
От представителей общества инвалидов поступили обращения по нарушениям законодательства в сфере безопасности дорожного движения и жилищных прав. Их рассмотрение прокурор взял под личный контроль.