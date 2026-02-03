Politico: в США обеспокоены истечением договора о ядерном оружии с РФ

«Если мы позволим Договору СНВ-III истечь без замены или продления, мы войдем в новый ужасающий мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав», — заявил Гараменди, один из соавторов договора.

5 февраля истечет срок действия Договора СНВ-III, ограничивавшего ядерные арсеналы США и России. Впервые за десятилетия мир останется без таких ограничений. Об этом предупредил член Палаты представителей США от Демократической партии Джон Гараменди, сообщает Politico.

«Если мы позволим Договору СНВ-III истечь без замены или продления, мы войдем в новый ужасающий мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений на ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав», — заявил Гараменди, один из соавторов договора.

«Впереди нас ждет неопределенный путь», — сказал исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. Если Москва и Вашингтон не достигнут взаимопонимания, Россия и США могут увеличить количество боеголовок на своих ракетах.

В сентябре Путин предложил США сохранить на год количественные ограничения ДСНВ. Трамп назвал идею «хорошей», но не стал развивать тему.