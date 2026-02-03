Опубликован прогноз погоды на 4 февраля в Рязанской области
В среду, 4 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -27, -22°С, днём ожидается до -17, -12°С.
Опубликован прогноз погоды на 4 февраля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ЦГМС.
