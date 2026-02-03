Объявлен сбор средств на лечение 4-летнего рязанца с редкой болезнью

В Рязани открыт сбор средств на лечение Максима, у которого в 2023 году диагностировали миодистрофию Дюшенна — редкое и тяжелое генетическое заболевание. Об этом сообщили волонтеры.

Из-за поломки гена дистрофина мышцы ребенка постепенно разрушаются. Сейчас у Максима появился шанс на лечение, которое может сохранить его здоровье и качество жизни.

Стоимость терапии составляет 235 миллионов рублей. Волонтеры просят помочь ребенку любым способом — финансовым переводом, репостом или рассказом о сборе друзьям. Любой отклик поможет привлечь внимание и приблизить Максима к необходимой терапии.