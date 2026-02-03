Начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной военной службы в 2026 году

«Со 2 февраля ИТ-специалисты могут на „Госуслугах“ подать заявление на отсрочку от срочной службы в 2026 году. После отправки заявки специалиста работодатель увидит её в личном кабинете организации и, если данные указаны верно, подтвердит. Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация», — говорится в сообщении.

Минцифры России через портал «Госуслуги» начало приём заявок на отсрочку от армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний в этом году. Об этом сообщило издание «Интерфакс».

Отмечается, что компании должны проверить и подтвердить данные сотрудников, направить списки через портал «Госуслуги» в Минцифры РФ. Ведомство передаст информацию в Минобороны, а призывная комиссия примет решение об отсрочке.

IT-специалист от 18 до 30 лет с высшим образованием по специальности из перечня правительства, проработавший в аккредитованной IT-компании не менее 334 дней за год до отправки призывников, может получить отсрочку. Если специалист начал работать после окончания учебного заведения, условие о 334 днях не применяется. IT-специалист должен быть трудоустроен по трудовому договору на полный рабочий день.