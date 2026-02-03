На трассе М-5 в Рязанской области опрокинулась фура
По словам автора поста, ДТП произошло во вторник, 3 февраля, на трассе между шацким селом Ямбирно и сасовской деревней Шафторка. На опубликованных кадрах видно, что фура опрокинулась в кювет. Еще один большегруз пытался затормозить и въехал в сугроб, предположили очевидцы. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
